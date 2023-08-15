У автодилеров появилась Lada Vesta в новых оттенках

В дилерских центрах Lada начали появляться новые версии Lada Vesta. Они отличаются нестандартным оттенком кузова.

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Россияне могут приобрести новые Lada Vesta в двух эксклюзивных оттенках - “Сердолик” и “Марс”. Данное предложение является уникальным, так как на всю страну выпущено только 240 таких машин.

Ранее автомобили Lada Vesta выпускались на предприятии в Ижевске. После переезда в Тольятти, палитра оттенков у данной модели стала скуднее. Последние несколько месяцев машины выпускаются с конвейера только в белом цвете кузова.

Сейчас производитель выпустил партию автомобилей в новых оттенках. Так как речь идет о лимитированном тираже, машины достались далеко не всем дилерам марки. В 2023 году цветовая гамма Lada Vesta не будет радовать разнообразием. Новые оттенки производитель представит только в следующем году.

Больше всего “цветных” машин представлено в центре ”Иж - Лада”. Представители дилерского центра уже предупредили потенциальных покупателей о том, что речь идет о лимитированной партии. Lada Vesta в новых оттенках кузова могут быть раскуплены за короткий срок. Такие машины привлекают внимание на дорогах.

Пока производитель “АвтоВАЗ” готовит очередные изменения для прайс-листов. Машины марки подорожают в скором времени. Ранее сообщалось, что обновление прайсов произойдет только в октябре. Сейчас фигурирует информация об изменениях с 20 августа текущего года. Нет данных, как сильно поменяется стоимость российских автомобилей.