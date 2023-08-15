Фотошпионы показали, что нового в салоне Skoda Octavia 2024

Компания Skoda проводит тест-драйвы обновленной Octavia, которая появится в продаже в 2024 году. Как сообщает Motor1, фотошпионы заметили закамуфлированный прототип на общих дорогах и рассекретили интерьер авто.

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Маскировка скрывает большинство обновленного экстерьера — ее нанесли на переднюю и заднюю часть автомобиля. Так, передняя решетка состоит из вертикальных стоек с небольшим изгибом по середине. Фары имеют форму скошенного прямоугольника, а снизу видны дополнительные отверстия для воздуха.

Motor1

На задней части автомобиля можно разглядеть фары.

Motor1

Согласно снимкам интерьера, центральная консоль не претерпела серьезных изменений. На ней виден большой экран, а под дисплеем находится серебристая окантовка. Еще ниже расположились кнопки управления.

Motor1