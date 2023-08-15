Лифтбэк Acura Integra вышел на российский авторынок

Автодилеры в России начали продавать новые японские лифтбэки Acura Integra, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей размещены в классифайдах, цены варьируются от 4,7 млн до 6,4 млн рублей.

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Новая Acura Integra дебютировала в 2022 году на рынке США. В модельном ряду она заменила седан ILX. Автомобиль построен на базе переднеприводной модели Honda Civic одиннадцатого поколения. Длина пятидверного лифтбэка составляет 4719 мм. Россиянам предлагаются автомобили с двухлитровым турбомотором (203 л.с.; 260 Нм), который работает в связке с вариатором. Привод — передний.