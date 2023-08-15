BYD представил гибридный седан с запасом хода 1200 км

В «молодежной» линейке BYD появилась еще одна модель – Destroyer 05 Champion Edition, плагин-гибридный седан с суммарным запасом хода более 1200 км, из них 120 км на электротяге.

Габариты модели 4780 х 1837 х 1495 мм. Размер колесной базы – 2718 мм. Колесные диски – диаметром 17 дюймов. Салон – пятиместный. Все сиденья с ручной регулировкой.

В стандартном оснащении трехспицевый руль, 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовая «мультимедийка» на операционной системе BYD DiLink с поддержкой обновлений «по воздуху». Также заявлена поддержка до 16 ключей NFC. Обивка сидений – искусственная кожа.

Destroyer 05 Champion Edition оснащён подключаемой гибридной системой BYD DM-i. Она состоит из 1,5-литрового бензинового «атмосферника», электродвигателя и коробки передач E-CVT.

Аккумулятор – литий-железо-фосфатный емкостью 18,3 кВт•ч. Батарея поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 17 кВт. Также в арсенале седана есть мобильная электростанция VtoL, которая позволяет подключать электроприборы мощностью до 3 кВт.