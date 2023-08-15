ГИБДД наказала инспекторов, которые с мигалками возили певицу в аэропорт

В Волгограде привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников ГИБДД, которые, используя патрульный автомобиль ДПС со включенными спецсигналами, отвезли в аэропорт блогершу Анет Сай (Анна Сайдалиева). Об этом говорится в письме (копия есть у «Газеты.Ru») от УМВД РФ по Волгограду на имя президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Была проведена служебная проверка, по итогам которой ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе УМВД правозащитнику.

Какие именно санкции применили к полицейским, не уточняется. Ранее в соцсетях появилось видео, в котором блогерша Анет Сай рассказала, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы без пробок добраться до аэропорта после концерта в Волгограде. Оказавшись в салоне патрульной машины, девушка примерила форменную фуражку сотрудника ДПС и записала видео для своих соцсетей.