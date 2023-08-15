Дилеры рассказали, снизятся ли цены на новые авто при укреплении рубля

Дилеры считают, что ждать снижения цен на новые автомобили не стоит даже в случае укрепления рубля. Как сообщает «Российская газета», производители уже сейчас оставляют запас в ценообразовании с учетом волатильности курса валют.

Напомним, что на фоне решения Центробанка повысить ключевую ставку до 12% курс рубля продолжил снижение к доллару, евро и юаню. Эксперты считают, что новый виток ослабления национальной валюты отразится на стоимости всех авто к осени. Особенно быстро на него отреагируют цены на транспортные средства, ввозимые по параллельному импорту.

Как отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в начале августа машины уже подорожали. Повлиял на это низкий курс рубля и повышение утилизационного сбора. Цена выросла даже на собираемые в России авто из-за роста цен на комплектующие, ввозимые из-за границы.

«При этом ждать снижения цен на новые автомобили не стоит даже в случае укрепления рубля — производители уже сейчас оставляют люфт в ценообразовании с учетом волатильности курса валют», — добавил он.