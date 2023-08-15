Brabus добрался до внедорожника Range Rover

Фирма Brabus представила программу доработок для Range Rover. Немцы предлагают сделать для внедорожника новый салон с обивкой из мягкой кожи, добавить огромные 24-дюймовые колеса и аэродинамический обвес. Для любителей мощностного тюнинга припасен блок управления двигателем PowerXtra LR44-600. С ним отдача штатной «битурбовосьмёрки» увеличивается до 600 лошадиных сил и немного сокращается время разгона до первой «сотни».

© Brabus

Ателье Brabus обычно ассоциируется с тюнингом «Мерседесов», хотя с недавних пор в портфолио фирмы есть вездеход Crawler собственной разработки и даже мотоцикл. Ну а теперь в обширный список проектов мастерской добавлен Range Rover P530, переименованный в Brabus 600. Внедорожник снабдили фирменным обвесом из углепластика, коваными колесами диаметром 24 дюйма, а главное — электронным блоком управления двигателем PowerXtra LR44-600, который поднял отдачу битурбомотора V8 4.4 с 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента до 600 сил и 800 Нм.

Brabus

Brabus

Прирост небольшой, однако он позволил сократить время разгона до «сотни» на 0,1—0,2 секунды — до 4,4—4,5. По паспорту Brabus 600 не уступает топовому Range Rover P615 (615 л.с., 750 Нм), разве что не такой быстрый в плане «максималки»: 250 километров в час против 261. Зато у внедорожника есть модуль управления пневмоподвеской SportXtra, уменьшающий клиренс на 20 миллиметров, и полностью перешит салон. Здесь Brabus тоже остался верен себе. Range Rover щеголяет отделанным кожей тончайшей выделки интерьером Brabus Masterpiece, сиденьями с узорами в виде ракушек и декором из углеволокна. Особый шик — фисташковый цвет, который в целом неплохо уживается с полностью черным экстерьером.

Brabus

Brabus

Brabus