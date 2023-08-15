В Китае обнаружили кладбище электромобилей

В Сети показали масштабное кладбище со множеством забытых электрокаров. Видеоролик опубликовали на YouTube-канале Inside China Auto. На кадрах блогер прогуливается по территории гигантской заброшенной стоянки, на которой простаивают огромное количество транспортных средств. Оказалось, что автопарк принадлежал одной из местных каршеринговых компаний, которая не так давно разорилась. При этом большинство электромобилей представляют собой бюджетные модели с небольшим запасом хода.

© Inside China Auto / YouTube.com

Ранее в Сети появлялась информация о том, что на заброшенном китайском кладбище простаивают около 10 тысяч электрокаров, которые стали жертвами низкого спроса в стране. На деле же машин оказалось гораздо меньше. Большинство экземпляров представляют собой дешевые батарейные модели возрастом около пяти лет, которые принадлежали местному оператору каршеринга. У многих машин видны следы эксплуатации на кузове и в салоне.

Inside China Auto / YouTube.com

Inside China Auto / YouTube.com

Inside China Auto / YouTube.com

Inside China Auto / YouTube.com

Inside China Auto / YouTube.com

Inside China Auto / YouTube.com

Кроме бюджетных электрокаров на заброшенной стоянке можно увидеть старые китайские такси, аварийные транспортные средства, а также несколько новых батарейных машин. Последние, скорее всего, относятся к категории нераспроданных экземпляров.