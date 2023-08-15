В Китае обнаружили кладбище электромобилей
В Сети показали масштабное кладбище со множеством забытых электрокаров. Видеоролик опубликовали на YouTube-канале Inside China Auto. На кадрах блогер прогуливается по территории гигантской заброшенной стоянки, на которой простаивают огромное количество транспортных средств. Оказалось, что автопарк принадлежал одной из местных каршеринговых компаний, которая не так давно разорилась. При этом большинство электромобилей представляют собой бюджетные модели с небольшим запасом хода.
Ранее в Сети появлялась информация о том, что на заброшенном китайском кладбище простаивают около 10 тысяч электрокаров, которые стали жертвами низкого спроса в стране. На деле же машин оказалось гораздо меньше. Большинство экземпляров представляют собой дешевые батарейные модели возрастом около пяти лет, которые принадлежали местному оператору каршеринга. У многих машин видны следы эксплуатации на кузове и в салоне.
Кроме бюджетных электрокаров на заброшенной стоянке можно увидеть старые китайские такси, аварийные транспортные средства, а также несколько новых батарейных машин. Последние, скорее всего, относятся к категории нераспроданных экземпляров.
В феврале прошлого года в лесу обнаружили автомобильное кладбище концерна American Motors. При этом компания прекратила своё существование более трёх десятилетий назад.