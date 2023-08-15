Mazda намерена сохранить дизельные двигатели до последнего клиента

В последние годы спрос на дизельные автомобили активно падает после скандала с «Дизельгейтом». Об этом сообщает Motor1.com.

© Mazda

«Дизельгейт» — скандал вокруг немецкого концерна Volkswagen, который связан с вредными выхлопами автомобилей.

В Европе в июле продажи электромобилей впервые в истории превысили поставки дизельных моделей. Однако не все автопроизводители отказались от таких машин. В частности, продавать дизельные автомобили до тех пор, пока они нужны покупателям, собирается Mazda.

В 2022 году японская компания выпустила два новых рядных 6-цилиндровых двигателя, в том числе 3,3-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом. В Европе им оснащен кроссовер CX-60.

CX-90 является еще одним новым кроссовером Mazda, который продается в Австралии с 3,3-литровым турбодизелем.