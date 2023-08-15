Hyundai выложила снимки нового Santa Fe XRT

Как сообщает SPEEDME.RU, на международном автосалоне в Лос-Анджелесе Hyundai представила концепт Santa Fe XRT, который вызвал большой интерес у автолюбителей. Несмотря на это, компания заявила, что не планирует запускать его в серийное производство.

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Вместо этого, Hyundai сосредоточится на разработке и выпуске новых моделей внедорожников, включая электрические, гибридные и модели на водородных топливных элементах. Президент и главный операционный директор Hyundai Motor Company Хосе Муньос подчеркнул, что Santa Fe 2024 года продолжит трансформацию бренда.

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