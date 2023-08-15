Hyundai выложила снимки нового Santa Fe XRT
Как сообщает SPEEDME.RU, на международном автосалоне в Лос-Анджелесе Hyundai представила концепт Santa Fe XRT, который вызвал большой интерес у автолюбителей. Несмотря на это, компания заявила, что не планирует запускать его в серийное производство.
Вместо этого, Hyundai сосредоточится на разработке и выпуске новых моделей внедорожников, включая электрические, гибридные и модели на водородных топливных элементах. Президент и главный операционный директор Hyundai Motor Company Хосе Муньос подчеркнул, что Santa Fe 2024 года продолжит трансформацию бренда.
hyundaiusa.com
Компания предложит еще более широкий выбор внедорожников для потребителей. Также для любителей активного отдыха была представлена XRT Concept.