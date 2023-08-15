"Москвич 3е" внесли в госпрограмму льготного автокредитования и лизинга

Теперь кроссовер можно приобрести со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тысяч рублей).

"Москвич 3е" можно зарядить от быстрой зарядки (DC) до 100% примерно за 1,5 часа, подзарядка от 20 до 80% займет всего 45 минут. На обычной станции (АС) электромобиль будет полностью готов к поездке через 6,5 часов. Наконец, можно подключиться к стандартной розетке 220В - полный заряд займет около 24 часов.