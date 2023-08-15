Эксперт объяснил, как российскому автопрому догнать китайский

Китай может стать крупнейшим автоэкспортером к концу 2023 года, а российский автопром может догнать китайский, если будет придерживаться стратегии активной интеграции иностранных технологий, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» автоэксперт Денис Степаненко. По его словам, у России есть для этого все возможности.

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"Сейчас российский автопром идет по пути интеграции с иностранными технологиями. У нас всегда так делали. Даже начало советского автопрома было связано с интеграцией технологий Ford. Перспективы очень хорошие, будут развиваться производственные мощности и появятся новые автомобили марок «Москвич» и «Волга»", — подчеркнул специалист.

Он связал стремительные успехи китайского автопрома с развитыми технологиями удешевления производства, благодаря которым многие зарубежные бренды развернули свое производство именно в этой стране. Китайские специалисты, в свою очередь, исследовали чужие технологии и совмещали это со своим опытом дешевого изготовления техники.