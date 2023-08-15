Обнародованы снимки «заряженного» BMW M2 от ателье AC Schnitzer
Западными изданиями были опубликованы «шпионские» снимки, на которых представлен BMW M2 от тюнинг-ателье AC Schnitzer с большим крылом, передает Motor1.com.
ACS2 Sport мог развивать мощность до 500 лошадиных сил. Сейчас компания готовит более «горячий» BMW M2, который носит название ACS2 Sport.
Новому M2 дали двигатель BMW S58.
3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом на заводе выдает 453 лошадиных силы и 406 фунт-фут крутящего момента.
Ожидается, что обновленный M2 появится на рынке в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что мировая премьера BMW Vision Neue Klasse должна состояться 2 сентября. По словам председателя правления немецкого концерна Оливера Ципсе, это концептуальный электромобиль на новой платформе. Топ-менеджер уточнил, что на рынке представят не шоу-кар, а близкую к серии машину.