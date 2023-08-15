Обнародованы снимки «заряженного» BMW M2 от ателье AC Schnitzer

Западными изданиями были опубликованы «шпионские» снимки, на которых представлен BMW M2 от тюнинг-ателье AC Schnitzer с большим крылом, передает Motor1.com.

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ACS2 Sport мог развивать мощность до 500 лошадиных сил. Сейчас компания готовит более «горячий» BMW M2, который носит название ACS2 Sport.

Новому M2 дали двигатель BMW S58.

Motor1

Motor1

Motor1

3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом на заводе выдает 453 лошадиных силы и 406 фунт-фут крутящего момента.

Ожидается, что обновленный M2 появится на рынке в начале следующего года.