Tesla начала прием заказов на обновленную Tesla Model 3

Как сообщает SPEEDME.RU, по всё большему количеству слухов из Китая становится ясно, что Tesla готовит обновленную версию Model 3 для первых клиентов. Некоторые источники сообщают о том, что производство уже ведется на заводе Giga Shanghai.

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Несколько прототипов новой модели были замечены на улицах китайских городов. Ранее сообщалось, что первые поставки начнутся в сентябре, но свежие данные показывают, что это произойдет раньше.