Tesla начала прием заказов на обновленную Tesla Model 3 Highland
Как сообщает SPEEDME.RU, по всё большему количеству слухов из Китая становится ясно, что Tesla готовит обновленную версию Model 3 для первых клиентов. Некоторые источники сообщают о том, что производство уже ведется на заводе Giga Shanghai.
Несколько прототипов новой модели были замечены на улицах китайских городов. Ранее сообщалось, что первые поставки начнутся в сентябре, но свежие данные показывают, что это произойдет раньше.
Кроме того, некоторые магазины уже принимают заказы на обновленную модель. Они предоставляют клиентам выбор между текущей и новой версией за залог в 1000 юаней (около 137 долларов США).