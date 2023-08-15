Две модели Tesla подешевели на миллион рублей

Tesla снизила цены на Model X и Model S и сократила их запас хода. В сентябре электрические кроссовер и седан появятся в США и Канаде со сниженным ценником — он будет на 10 тысяч долларов (981,9 тысячи рублей) меньше прежнего. То есть, минимальная цена Model X составит 88 490 долларов, что равно примерно 8,9 миллиона рублей, а Model S — 78 490 долларов (7,9 миллиона рублей). Такой шаг должен привлечь покупателей к дорогим моделям, которые заметно отстают по продажам от бестселлеров Model 3 и Model Y.

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«Упрощенные» Model X и Model S получили не только более низкий ценник, но и сокращенный запас хода без подзарядки. Так, вседорожник Model X в обычной версии может проехать до 560 километров, а его бюджетный вариант — до 433 километров. Флагманский Model S, преодолевающий до 652 километров в двухмоторном варианте и до 637 в мощном исполнении Plaid, в удешевленной версии ограничен 515 километрами.

Покупателям такие электрокары предложат в стандартной расцветке с белым кузовом и черным салоном. За другие варианты придется доплачивать.

Tesla продолжает придерживаться выбранной стратегии, ставя наращивание продаж выше прибыли. Снижение цен на Model X и Model S, как ожидается, поднимет спрос на относительно непопулярные модели: по данным Bloomberg, в первой половине нынешнего года на них пришлось меньше четырех процентов продаж.