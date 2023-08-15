Новый Changan Qiyuan Q05 оказался эковерсией CS55 Plus

Ещё одна новинка в каталоге Министерства промышленности КНР - компактный кроссовер Changan Qiyuan Q05. Это тот же CS55 Plus, но с другой силовой установкой.

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Размер колёсной базы у моделей одинаковый - 2656 мм. Длина кузова у Qiyuan Q05 чуть больше: 4539 против 4515 мм, ширина и высота у кроссоверов идентичны и составляют 1865 и 1680 мм соответственно.

Дизайн передней и задней частей Qiyuan Q05 отличается от Changan CS55 Plus за счёт бамперов и отсутствия решётки радиатора, вместо которой установлен щиток.

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Силовая установка у новинки - гибрид на основе полуторалитрового ДВС объёмом 1,5 литра мощностью 110 л.с. и электромотора мощностью 215 л.с. Других подробностей нет.