В Госдуме хотят запретить повышать стоимость парковки быстрее роста средней зарплаты

Депутаты хотят предотвратить необоснованное повышение тарифов. Такой законопроект внесен в Госдуму вице-спикером Владиславом Даванковым, сообщает ТАСС. Согласно ему, повышение платы за пользование парковкой не должно превышать темпа роста среднемесячной заработной платы в соответствующем субъекте РФ за предыдущий год. Ориентация на доходы позволит установить справедливую базу для платных парковок, считает депутат.

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Проект предлагает добавить положение в статью 13 закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует платные парковки.

Согласно ему, цены на парковку не должны расти быстрее номинальной среднемесячной зарплаты. Этот показатель рассчитывает Росстат. По словам автора идеи, проект поможет создать объективную базу для регулирования платы за стоянки и послужит профилактикой необоснованного повышения тарифов.