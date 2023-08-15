Электромобили Chevrolet Bolt отозваны из-за неверно изготовленного компонента

Несколько сотен экземпляров автомобиля Chevrolet Bolt будут отозваны в Соединенных Штатах. Как информирует издание 32CARS.RU, виновником данной ситуации стала не GM, а один из ее поставщиков.

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Производящая верхнюю панель приборов Yanfeng US Automotive Interior Systems известила General Motors о проблеме чуть менее двух месяцев назад. Сразу после этого было начато расследование.