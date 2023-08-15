Электромобили Chevrolet Bolt отозваны из-за неверно изготовленного компонента
Несколько сотен экземпляров автомобиля Chevrolet Bolt будут отозваны в Соединенных Штатах. Как информирует издание 32CARS.RU, виновником данной ситуации стала не GM, а один из ее поставщиков.
Производящая верхнюю панель приборов Yanfeng US Automotive Interior Systems известила General Motors о проблеме чуть менее двух месяцев назад. Сразу после этого было начато расследование.
В итоге выяснилось, что из-за отсутствия перфорации на нижней стороне панели со стороны пассажира подушка безопасности может сработать неправильно. Дефект выявили в 403 машинах. В США отзовут 317 экземпляров Chevrolet Bolt.