Fisker утвердила новый стандарт разъема для электромобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, во вторник стартап Fisker, занимающийся производством электромобилей, объявил о заключении сделки с Tesla по принятию Североамериканского стандарта зарядки (NACS). Клиенты Fisker получат доступ к сети Supercharger до 2025 года.

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В настоящее время многие автопроизводители, включая Ford Motor и General Motors, отходят от стандартного разъема комбинированной системы зарядки (CCS) в пользу дизайна зарядки Tesla, который станет доминирующим в отрасли. К 2025 году автомобили Fisker будут иметь порт NACS для зарядки.