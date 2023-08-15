Fisker утвердила новый стандарт разъема для электромобилей
Как сообщает SPEEDME.RU, во вторник стартап Fisker, занимающийся производством электромобилей, объявил о заключении сделки с Tesla по принятию Североамериканского стандарта зарядки (NACS). Клиенты Fisker получат доступ к сети Supercharger до 2025 года.
В настоящее время многие автопроизводители, включая Ford Motor и General Motors, отходят от стандартного разъема комбинированной системы зарядки (CCS) в пользу дизайна зарядки Tesla, который станет доминирующим в отрасли. К 2025 году автомобили Fisker будут иметь порт NACS для зарядки.
Это говорит о том, что автовладельцы смогут пользоваться специальными зарядными станциями от Tesla. На территории Канады и США их будет установлено более 12 тысяч.