На аукцион выставили внедорожник Toyota Land Cruiser 1965 года

На аукцион в США выставили уникальный 1965 год выпуска Toyota Land Cruiser FJ45, оборудованный мощным двигателем LS1 V8, пятиступенчатой механической коробкой передач, 37-дюймовыми покрышками General Grabber X3 и выхлопной системой Flowmaster.

Это вполне интересно в свете того, что недавно модель Toyota объявила об официальном возвращении Land Cruiser на американский рынок в 2024 году.

На онлайн-аукционе BringATrailer.com текущая стоимость составляет 60 000 долларов США (приблизительно 5,9 млн рублей). В информации из объявления говорится автомобиль прошел тщательный ремонт как по механике, так и по внешнему виду, включая установку мощного 5,7-литрового двигателя LS1 V8, двойных глушителей и алюминиевых радиаторов.

Классический Toyota Land Cruiser оборудован гидроусилителем руля, дисковыми тормозами, передней лебедкой, буксировочными крюками и блокирующими ступицами. Силовая передача идет на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач с необычной ручкой переключения в форме черепа и двухдиапазонную раздаточную коробку. Отдельно стоит отметить 17-дюймовые диски American Racing с обувью General Grabber X3.