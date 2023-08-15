Три китайские автокомпании подняли цены на машины в России

За последнюю неделю три китайские автокомпании подняли цены на автомобили в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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Автопроизводитель JAC увеличил цены на все модели марки на 100 рублей. Теперь лифтбэк J7 стоит от 2,13 млн рублей, кроссовер JS6 — от 2,73 млн рублей, пикап T6 — от 2,65 млн рублей, а пикап T8 Pro — от 2,92 млн рублей. Компактный кроссовер JS3, который скоро появится в продаже, будет стоить от 1,84 млн рублей, говорится в сообщении.

Ряд моделей компании Chery подорожал на 60 тыс. рублей. Так, после изменения цен самый доступный кроссовер Tiggo 4 стоит от 2,22 млн рублей, Tiggo 7 Pro — от 2,82 млн рублей, а седан Arrizo 8 — от 3,51 млн рублей.