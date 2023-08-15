Составлен список лучших автомобилей для высоких людей
Американское издание Consumer Reports изучило предпочтения водителей с ростом выше среднего и опубликовало список машин, на которых им было бы комфортно ездить. Были проведены испытания, в которых приняли участие водители разного роста, и им нужно было оценить посадку, запас места в ногах и над головой, удобство водительского кресла и обзорность. Эксперты пришли к выводу, что высоким людям больше подходят модели сегмента SUV — кроссоверы и внедорожники.
В рейтинге нет спортивных моделей — по всей видимости, салоны таких машин Consumer Reports посчитали слишком тесными и без экспериментов. Нет в списке и больших внедорожников — это объясняется тем, что «они не рекомендованы Consumer Reports».
Самый «спортивный» автомобиль из списка, который приводит издание, — это Porsche Cayenne. Также упоминаются Audi Q3, Volkswagen Atlas Cross Sport и Honda Pilot. Присутствуют в нем и седаны, Audi A8 и A6, а также минивэн Honda Odyssey. Для высоких людей подойдут BMW 2-Series Gran Coupe, Subaru Legacy и Forester, Kia Soul.
Это не первый подобный рейтинг, который публикует Consumer Reports. Аналогичный список машин для людей высокого (а также низкого) роста был составлен два года назад. Тогда для высоких водителей издание рекомендовало BMW 7-Series, Porsche Cayenne, BMW X5 и X7, Audi Q7, Honda Pilot, Genesis G90, Volvo XC90, Audi A8 и Range Rover.
Тогда же были перечислены и автомобили с неудобной посадкой для водителей любого роста — это родстер Mazda MX-5, внедорожник Jeep Wrangler и рамный пикап Toyota Tacoma. Высоким же не рекомендовали покупать спортивные Toyota Supra и Porsche 718 Boxster, электрический Chevrolet Bolt и Jeep Gladiator.