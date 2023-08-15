Составлен список лучших автомобилей для высоких людей

Американское издание Consumer Reports изучило предпочтения водителей с ростом выше среднего и опубликовало список машин, на которых им было бы комфортно ездить. Были проведены испытания, в которых приняли участие водители разного роста, и им нужно было оценить посадку, запас места в ногах и над головой, удобство водительского кресла и обзорность. Эксперты пришли к выводу, что высоким людям больше подходят модели сегмента SUV — кроссоверы и внедорожники.

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В рейтинге нет спортивных моделей — по всей видимости, салоны таких машин Consumer Reports посчитали слишком тесными и без экспериментов. Нет в списке и больших внедорожников — это объясняется тем, что «они не рекомендованы Consumer Reports».