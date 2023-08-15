Водитель за 18 секунд получил два штрафа за превышение скорости в Москве

В Москве водитель Volkswagen Touareg с разницей в 18 секунд получил два штрафа за превышение скорости. В ответ на жалобу автомобилиста в ГИБДД объяснили, что за каждое нарушение назначается отдельное наказание, а камеры установлены в соответствии с регламентом, передает Autonews.ru

Согласно постановлениям, первое нарушение камера зафиксировала 23 июля в 8 часов 8 минут 29 секунд на шоссе Энтузиастов, 38. Следующая фиксация произошла через 18 секунд в районе следующего дома (в 8 часов 8 минут 47 секунд на шоссе Энтузиастов, 40, стр. 1). В обоих случаях водитель ехал со скоростью 82 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Таким образом, водитель получил два штрафа по 500 рублей.

В ГИБДД объяснили, что комплексы фотовидеофиксации размещены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57145-2016, а также с методикой, утвержденной на заседании проектного комитета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».