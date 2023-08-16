АвтоВАЗ сохранит корпоративный отпуск для сотрудников

Как сообщает SPEEDME.RU, АвтоВАЗ не собирается отказываться от ежегодного единого корпоративного отпуска, но вернется к практике составления графиков отпусков в подразделениях. В 2024 году предполагается отвести две летние недели под ЕКО, которые будут проходить с 12 по 25 августа.

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Оставшуюся часть оплачиваемого отпуска заводчане могут использовать в будущем году по согласованию с руководством своих подразделений. Стоит напомнить, что еще с 2014 года компания начала использовать корпоративный отпуск.