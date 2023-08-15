Wuling представит новый бюджетный седан Starlight

Китайская компания Wuling распространила фотографии седана Starlight. Как сообщает carnewschina.com, продажи новинки начнутся в IV квартале 2023 года.

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Отмечается, что на рынке седан Wuling Starlight будет позиционироваться как бюджетный городской автомобиль. Его длина составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение войдут светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Автомобиль предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Также будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор.