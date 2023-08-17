Бастующие предприниматели перекрыли дорогу к озеру Рица в Абхазии

«В связи с решением министра по туризму Абхазии Теймураза Хишба запретить остановку и выход туристов из транспортных средств на объекте туристского показа «Юпшарский каньон», работники организаций и индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка, в знак протеста перекрыли движение», — говорится в сообщении.