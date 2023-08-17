Бастующие предприниматели перекрыли дорогу к озеру Рица в Абхазии

В Абхазии трасса на озеро Рица полностью перекрыта из-за забастовки предпринимателей. Об этом сообщает Telegram-канал АМРА-life.
«В связи с решением министра по туризму Абхазии Теймураза Хишба запретить остановку и выход туристов из транспортных средств на объекте туристского показа «Юпшарский каньон», работники организаций и индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка, в знак протеста перекрыли движение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местные власти запретили остановку транспорта из-за угрозы камнепада. В результате предприниматели лишились заработка. Судя по видео, на трассе скопилось огромное количество машин.