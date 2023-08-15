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На Крымском мосту остановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На Крымском мосту остановили движение автотранспорта
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», – сообщает источник.

Причина приостановки движения на данный момент неизвестна.

Ранее перед пунктами досмотра на Крымском мосту образовалась пробка длинной более чем в 1 800 автомобилей. Время ожидания в ней составляло больше 3 часов.

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