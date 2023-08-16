Иран заинтересован в совместном с РФ производстве автомобилей

В Иране есть желание совместно с Россией выпускать автомобили. Об этом в интервью "Известиям" рассказал посол Ирана в России Казем Джалали. Об этом сообщают "Известия". По его словам, сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

"Мы стремимся к совместному производству автомобилей. Я сам посещал некоторые заводы российского автопрома, и мне представляется, что в этом смысле мы можем дополнять друг друга. Сейчас об этом ведутся очень серьезные переговоры", — заявил дипломат.

По словам Казема Джалали, по данному направлению Иран начал сотрудничать с Тверской и Калужской областями. Кроме того, дипломат сообщил, что был на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, и отметил потенциал для двустороннего сотрудничества.