"Ъ": российские топ-менеджеры могут приобрести активы Faurecia в РФ

Российские управленцы могут приобрести активы международного производителя автокомпонентов Faurecia в РФ, сообщает газета "Коммерсантъ". В начале 2023 года Faurecia, ссылаясь на прекращение работы иностранных автоконцернов, заявила о намерении покинуть Россию. При этом у Faurecia остался заказчиком АвтоВАЗ .

© Avtograd news/VK

В конце июня топ-менеджеры российской Faurecia создали компанию "Формат Инвест". С ее помощью они намереваются купить активы Faurecia и перезапустить их. Согласно имеющимся данным, по 35% в "Формат Инвесте" имеют генеральный директор пяти структур Faurecia в России Татьяна Громова и операционный директор Faurecia в России Оливье Гриненберже, остальные долями обладают директора площадок в Тольятти Николай Афанасьев и Марина Давыденко и директор по продажам, программам и инжинирингу Александр Горин.