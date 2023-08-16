Седан от Chery и Huawei назвали Luxeed S7

В базе Министерства промышленности Китая - пополнение. В каталоге опубликовано множество новинок, и одна из них - седан Luxeed S7, который является детищем Chery и Huawei.

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Платформой для "Люксида" стала E0X разработки Chery. Длина автомобиля составляет 4971 мм, ширина - 1963 мм, высота - 1474 мм. Размер колёсной базы - 2950 мм.

Если платформа у седана от Chery, то электромоторы - производства Huawei. В базе седан оснащается одним двигателем мощностью 292 л.с., также есть полноприводная модификация суммарной отдачей 496 л.с.

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Запас хода не указан, но известно, что будут предложены литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), а также LFP в комбинации с никель-марганец-кобальтовые (NMC), которые более устойчивы к низким температурам, но также требовательны к режиму зарядки.

Одна из опций Luxeed S7 - продвинутый автопилот Huawei ADS 2.0, способный ездить по специальным участкам трасс до 200 км самостоятельно.