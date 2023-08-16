На народные пожертвования создан новый военный автомобиль "Лебедь Z"

О том, что различные общественные и волонтерские организации в силу своих возможностей активно помогают российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, известно всем. На фронт передаются так необходимые нашим бойцам беспилотники, армейское обмундирование и другие важные вещи.

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Группа известных автомобильных специалистов решила пойти дальше и создать для нужд военных новый автомобиль. Задумано - сделано, в эти дни новинка впервые представлена на форуме "Армия-2023". А корреспонденту "Российской газеты" удалось выяснить эксклюзивные подробности создания этой машины.

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"Когда началась СВО, я собрал коллектив и предложил начать производство мобильной техники с учетом опыта нашей десантуры в Азии и Африке и перспектив обновления доктрины в новых условиях. О нуждах десантников авторитетно поведал наш партнер по бизнесу - председатель Союза десантников Самарской области Николай Сорокин.

Поэтому родилась линейка: пикапы, багги, каркасники и квадроциклы, рассказал "РГ" ведущий специалист и эксперт в области автомобильной промышленности и машиностроения Тимур Хубаев.

"Встал вопрос: что запускать первым? Очевидно, что багги. И дешевле, и мобильнее, и ударнее. Так казалось. Но десантники, опираясь на опыт реальных боевых действий, сказали, что им нужны боевые пикапы. А багги - это экзотика для покатушек. Но мы тем не менее сейчас поставили на производство два тяжелых боевых багги. Это будет серьезный отечественный и импортозамещенный автомобиль без китайских комплектующих", - пояснил Хубаев.

Машина идет под литерой "Лебедь Z" - в память о легендарном военачальнике и политике Анатолии Лебеде. Автором боевых пикапов, по словам Тимура Хубаева, является коллектив серьезных конструкторов, возглавляемый Анатолием Охримцом.

"Я думаю, подобные автомобили вызовут большой интерес у военных. Потому что наш автомобиль в пять раз дешевле "УРАЛов" и "КАМАЗов", расходных материалов требуется меньше. И как мишень машина в несколько раз меньше грузовиков. С доработанной подвеской этот автомобиль имеет повышенную проходимость. По сути это вездеход", - рассказал Анатолий Охримец.

Автомобили немного различаются между собой. От вазовской же "Нивы" они отличаются очень сильно. Носителем автомобиля является пикап ВИС-АВТО.

"Мы его купили и "переделали" в соответствии с отечественным законодательством. Это настоящий военный автомобиль. Подчеркиваю: военный, а не для охотников и колхозников. Поэтому по понятным причинам некоторые особенности раскрывать не буду. В конструкции использовано более 150 разработок и изменений на уровне ноу-хау и не использованы импортные комплектующие. Все наше", - рассказал Тимур Хубаев.

Для кардинального увеличения проходимости на автомобилях стоит усиленная подвеска, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мосту, установлены шины повышенной размерности и произведен лифт подвески для увеличения клиренса.

Также установлен силовой бампер для обеспечения возможности установки лебедки для вытаскивания или буксирования другого транспортного средства. Для преодолевания водных преград установлен шнуркель, который защищает двигатель от так называемого втыка.

На автомобиле стоят расширители колес, установлен усиленный багажник, на который можно ставить дополнительный груз - как мирный, так и боевой, в том числе маскировочную сетку, защитный комплект для лобового стекла.

Салон автомобиля приспособлен для крепления различного стрелкового оружия, медикаментов, специального оборудования и, естественно, легкобронирован. В перспективе в зависимости от поставленных задач и бронирование будет усилено.

"В общем, в автомобиле куча фишек для облегчения ратного труда: кронштейны, крепежи и сиденья для бойцов. Деньги собираем сами. Отдельное спасибо СВР Фонду, лично Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, который постоянно помогает, но ни разу об этом нигде не обмолвился", - отметил Тимур Хубаев.

"Автомобиль обладает функционалом выше, чем у танка. А когда работают в группе два автомобиля - с ПТУРом (противотанковые управляемые ракеты. - Прим. "РГ") и крупнокалиберным пулеметом "Корд", то вообще бомба. Отдельная тема - автомобиль для пограничников и автомобиль разведки с электроприводом. Предполагается несколько модификаций, в том числе и медицинский, и для военного отдела нашей патриархии, и для мусульманских священников. В военном отделе патриархии нам помогает отец Константин Татаринцев - боевой капитан, летчик, духовник и отважный человек", - заключил Тимур Хубаев.

После показа на форуме "Армия-2023" новые боевые пикапы отправятся непосредственно в зону спецоперации.

Основные параметры спецавтомобиля