Toyota GR86 получит гибридную силовую установку

Toyota, по-видимому, уже работает над новой версией своего купе GR86, которая не будет разработана совместно с Subaru, как ее предшественники, сообщает Drive со ссылкой на «инсайдеров». Автомобиль может получить тот же электродвигатель, что и последние гибриды GR Yaris и GR Corolla.

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Оба работают на 1,6-литровом трехцилиндровом двигателе с турбонаддувом, доступном в версиях мощностью до 304 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Нам говорят, что новый GR86 получит версию того же двигателя, уменьшенного до 1,4 литра, которому будет помогать электродвигатель, установленный между двигателем и трансмиссией.