В Россию привезли партию 220-сильных кроссоверов Skoda Kodiaq GT

Один из дилеров привез в Россию партию Skoda Kodiaq GT. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 4 350 000 рублей до 5 890 000 рублей.

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Версия GT имеет кузов с ниспадающей к корме крышей и заваленными задними стойками. По сравнению со стандартным Kodiaq такой кроссовер ниже на 27 мм (1649 мм) и короче на 63 мм (4634 мм). При этом ширина (1883 мм) и колесная база (2791 мм) такие же. Третий ряд сидений для такого автомобиля не предлагается.

Двигатель - только 2,0-литровый бензиновый TSI мощностью 186 или 220 л.с. Коробка передач - 7-ступенчатый "робот" DSG. Привод передний либо полный. К нам привезли машины как с мотором 186 л.с., так и с 220 л.с.

Среди оснащения можно отметить виртуальный кокпит, спортивные кресла с интегрированными подголовниками, панорамную крышу и фоновую подсветку салона, различные системы помощи водителю (мониторинг слепых зон зеркал, адаптивный круиз-контроль, предупреждение столкновений), интерфейсы MirrorLink, Apple CarPlay и Baidu Carlife.