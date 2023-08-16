Китайская FAW за июль увеличила продажи автомобилей в РФ в 4,2 раза

Компания FAW увеличила продажи автомобилей в РФ в 4,2 раза за июль 2023 года
Китайский производитель FAW стремительно увеличил продажи автомобилей на российском рынке. Так, в июле 2023 года компания сумела нарастить продажи в 4,2 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 424%. Всего за июль 2023 года в России было продано 1395 легковых автомобилей марки FAW.
Южный автомобиль
С января по август 2023 года продажи автомобилей FAW в России выросли на 281%. Было продано 4483 автомобиля.
Наибольшим спросом пользуется кроссовер FAW Bestune T77 (будущая Lada X-Cross 5). Также популярностью пользуются модели FAW Bestune T55 и FAW Bestune B70.
До конца 2023 года компания FAW планирует продать в России 7,5-8 тысяч автомобилей, а также увеличить дилерскую сеть до 150 автосалонов.
Южный автомобиль