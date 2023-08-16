Китайская FAW за июль увеличила продажи автомобилей в РФ в 4,2 раза

Китайский производитель FAW стремительно увеличил продажи автомобилей на российском рынке. Так, в июле 2023 года компания сумела нарастить продажи в 4,2 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 424%. Всего за июль 2023 года в России было продано 1395 легковых автомобилей марки FAW.