Третий китайский автопроизводитель поднял цены на автомобили в России за последнюю неделю. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» — в их распоряжение попал новый прайс-лист на модельный ряд машин JAC.

Новые ценники пока не опубликованы на официальном сайте, однако в ближайшее время машины подорожают на 100 тысяч рублей. Так, J7 в комплектациях Comfort и Luxury будут стоить 2,13 млн и 2,28 млн рублей соответственно. Пикап T6 с бензиновым двигателем обойдется покупателю в 2,65 млн рублей, а модель с дизельным — в 2,72 млн рублей. Пикап T8 Pro будет стоить 2,92 млн рублей.

Также в документе указана цена на кроссовер JS3, который пока не вышел на российский рынок. У дилеров он будет стоить от 1,842 млн до 1,929 млн рублей.