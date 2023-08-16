На автомобильном рынке представлен новый внедорожник Mahindra
Новая версия внедорожника Scorpio N, способная конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux, была представлена компанией Mahindra, передает Ixbt.com.
На решетке радиатора установлены новые габаритные огни. Также модель получила уникальный бампер.
Колесная база стала длиннее, а кузов, в свою очередь, стал более просторным. Серийную модель построят на удлиненной версии шасси Scorpio N.
Автомобиль получит дизельный двигатель mHawk следующего поколения. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.
Кроме того, подчеркивается, что внедорожник наделили системой помощи водителю второго уровня, полуавтоматической парковкой и возможностью подключения 5G, а также богатым оснащением.
Ранее портал Speedme.ru сообщил, что автопроизводитель Lucid готовится к выпуску 10 000 машин в этом году. Уже вторая модель Lucid — Gravity — дебютирует в ноябре. Это произойдет через год после того, как калифорнийским стартапом был представлен электрический внедорожник в цифровом виде. Отмечалось, что технические характеристики серийной модели будут оглашены через несколько месяцев. Тогда компания покажет финальный вид электрического внедорожника.