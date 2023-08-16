На форуме «Армия-2023» представлен бронированный Tank 500

Компания Armour Group представила на форуме «Армия-2023» бронированный TANK 500
Компания Armour Group из Нижнего Новогорода в ходе военно-технического форума «Армия-2023» представила бронированную версию китайского внедорожника Tank 500. Автомобиль защищен по классу БР4. Под кузовом установлена бронекапсула для защиты пассажиров. Визуально автомобиль ничем не отличается от стандартного.
Броня может защитить пассажиров от обстрела из СВД, АКМ, АК-74 патронами калибра 5,45 и 7,62. Также машина способна противостоять взрыву под днищем устройства мощностью 250 граммов тротила или сбоку мощностью 4 килограмма. На внедорожнике установлены бронестекла толщиной 39 миллиметров.
Лобовое стекло с подогревом, а заднее может опускаться и использоваться в качестве эвакуационного выхода. Стальная бронезащита имеет толщину от 4,5 до 6,5 миллиметра. Защищены также радиатор, аккумулятор и воздушный фильтр. Также на машине установлена переговорная система «салон — улица». Есть система пожаротушения под капотом, дополнительный аккумулятор, усиленные петли дверей и пулеуловителей. Стоимость внедорожника не уточняется.