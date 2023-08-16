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Компания Armour Group представила на форуме «Армия-2023» бронированный TANK 500

Компания Armour Group из Нижнего Новогорода в ходе военно-технического форума «Армия-2023» представила бронированную версию китайского внедорожника Tank 500. Автомобиль защищен по классу БР4. Под кузовом установлена бронекапсула для защиты пассажиров. Визуально автомобиль ничем не отличается от стандартного.

На форуме «Армия-2023» представлен бронированный Tank 500
© Южный автомобиль

Броня может защитить пассажиров от обстрела из СВД, АКМ, АК-74 патронами калибра 5,45 и 7,62. Также машина способна противостоять взрыву под днищем устройства мощностью 250 граммов тротила или сбоку мощностью 4 килограмма. На внедорожнике установлены бронестекла толщиной 39 миллиметров.

Лобовое стекло с подогревом, а заднее может опускаться и использоваться в качестве эвакуационного выхода. Стальная бронезащита имеет толщину от 4,5 до 6,5 миллиметра. Защищены также радиатор, аккумулятор и воздушный фильтр. Также на машине установлена переговорная система «салон — улица». Есть система пожаротушения под капотом, дополнительный аккумулятор, усиленные петли дверей и пулеуловителей. Стоимость внедорожника не уточняется.