На форуме «Армия-2023» представлен бронированный Tank 500

Компания Armour Group из Нижнего Новогорода в ходе военно-технического форума «Армия-2023» представила бронированную версию китайского внедорожника Tank 500. Автомобиль защищен по классу БР4. Под кузовом установлена бронекапсула для защиты пассажиров. Визуально автомобиль ничем не отличается от стандартного.

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Броня может защитить пассажиров от обстрела из СВД, АКМ, АК-74 патронами калибра 5,45 и 7,62. Также машина способна противостоять взрыву под днищем устройства мощностью 250 граммов тротила или сбоку мощностью 4 килограмма. На внедорожнике установлены бронестекла толщиной 39 миллиметров.