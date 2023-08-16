Марка Hyundai пытается сохранить свой завод в Петербурге
«Деловой Петербург», ссылаясь на собственных информаторов, назвал различные варианты, которые ждут завод Hyundai в Санкт-Петербурге.
Ранее планировалось возобновить производство автомобилей на заводе в небольшом объеме, но не оказалось поставщиков комплектующих. Причина санкции. Потом была попытка купить автозавод, но пока он еще принадлежит корейцам. Сделка не состоялась.
Пока завод простаивает и будет ли он продан с опцией обратного выкупа пока остается неизвестно, сообщает Деловой Петербург.
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