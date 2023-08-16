В России лидером среди пикапов впервые стал "китаец"

На российском рынке пикапов в июле сменился лидер. Впервые с 2015 года отечественный УАЗ "Пикап" потерял первое место. Чтобы удержаться на вершине рейтинга, 266 проданных машин и роста бизнеса в два раза оказалось недостаточно, говорится в исследовании "Открытие Авто", с которым ознакомилась "Российская газета".

© Пресс-служба Great Wall

Лучшим по продажам стал автомобиль Great Wall Poer с 434 проданными авто. Его популярность возросла почти в восемь раз. Это произошло благодаря увеличению числа модификаций и относительно демократичной ценовой политике. Благодаря поддержкам дистрибьютора пикап можно было приобрести дешевле 2,5 млн рублей. Эти машины по-прежнему не выпускаются на заводе под Тулой, а импортируются из Китая.

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Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 (176 шт., + 209%). Более высоким ежемесячным продажам, похоже, помешал тот факт, что еще до августовского массового подорожания "японец" прибавил в цене более 300 тыс. рублей, а машину стало сложно купить дешевле 4 млн рублей.

Еще один "китаец" - JAC T6 (173 шт.), напротив, поднимается всё выше в рейтинге популярности. Цена в 2,2-2,4 млн рублей способствует этому в первую очередь. Модель T6 - едва ли не самый доступный легковой "грузовик"-иномарка нашего рынка.

И, наконец, замыкает пятерку рейтинга "американец" Dodge Ram (165 шт.). На нашем рынке его сложно приобрести дешевле 9 млн рублей, но поклонников машин с 8-цилиндровым мотором и нарочито брутальной внешностью это не останавливает. Впрочем, с новых пошлин осенью его продажи, наверняка, замедлятся.

В десятке лучших оказались два автомобиля Toyota - Hilux и Tundra, а также еще три "китайца". При этом представители Поднебесной - DFM Rich (45 шт.), Changan Hunter Plus (36 шт.) и JAC T8 Pro (12 шт.) - стали новинками этого лета на нашем рынке и со временем, вероятно, поднимутся ещё выше в рейтинге популярности.

В свою очередь, самые востребованные автомобили США - Ford F-серии, а также Ford Ranger, GMC Sierra, новинки - Jeep Gladiator, Chevrolet Colorado и, наконец, электрические пикапы GMC Hummer EV и Rivian R1T едва ли ждет в нашей стране светлое будущее. В Америке они продаются тысячами, а F-серия и вовсе десятками тысяч "штук" ежемесячно. Ценники за океаном вполне привлекательны, порой меньше 50 тыс. долларов. В России же налоги, логистика и аппетиты продавцов увеличивают их в 2,5-3 раза.

Так или иначе, среди 20 моделей пикапов только две отличились в июле отрицательной динамикой. Это собираемый в Малайзии Isuzu D-Max: после ухода официального дистрибьютора марки из России его машины к нам не завозятся. И Great Wall Wingle, падение продаж которого связано с тем, что "китайцы" сняли машину с производства, поэтому владельцев в июле обретали последние автомобили, выкупленные прежде дилерами.

Эксперты "Открытие Авто" отмечают, что популярность пикапов, которые были обделены вниманием российский покупателей после 2014 года, в последнее время растет рекордными темпами. В период с апреля по июнь 2023-го в нашей стране продавалось по 1,3-1,4 тысячи этих машин в месяц, а в июле впервые за последние несколько лет было реализовано 1513 автомобилей этого сегмента - втрое больше, чем годом ранее.