Названы популярные в РФ седаны, которые не прошли тесты на безопасность

Автомобили среднего размера Kia, VW и Hyundai плохо себя проявили по итогам теста на безопасность задних сидений. Об этом сообщает Speedme.ru со ссылкой на Страховой институт безопасности дорожного движения (The Insurance Institute for Highway Safety).

В новом переднем краш-тесте с умеренным перекрытием машинам Kia K5 2023 года, Volkswagen Jetta 2023 года и Hyundai Sonata 2023 года поставили «плохую» оценку.

В ходе исследования на заднее сиденье был помещен манекен размером с маленькую женщину или 12-летнего ребенка.

Измерения этих манекенов во всех трех автомобилях с плохой оценкой показали вероятные травмы головы или шеи и грудной клетки, а также чрезмерное натяжение ремней.