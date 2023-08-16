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Названы популярные в РФ седаны, которые не прошли тесты на безопасность

Автомобили среднего размера Kia, VW и Hyundai плохо себя проявили по итогам теста на безопасность задних сидений. Об этом сообщает Speedme.ru со ссылкой на Страховой институт безопасности дорожного движения (The Insurance Institute for Highway Safety).

Названы популярные в РФ седаны, которые не прошли тесты на безопасность
© globallookpress.com

В новом переднем краш-тесте с умеренным перекрытием машинам Kia K5 2023 года, Volkswagen Jetta 2023 года и Hyundai Sonata 2023 года поставили «плохую» оценку.

В ходе исследования на заднее сиденье был помещен манекен размером с маленькую женщину или 12-летнего ребенка.

Измерения этих манекенов во всех трех автомобилях с плохой оценкой показали вероятные травмы головы или шеи и грудной клетки, а также чрезмерное натяжение ремней.

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Ранее «Известия» сообщили, что в первом полугодии текущего года чаще всего при аварии полностью разбивались машины Porsche Cayenne. По словам аналитиков «АльфаСтрахования», в 8% случаев при ДТП данные автомобили признавали не подлежащими восстановлению.

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