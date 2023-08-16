$97.42-3.62106.57-4.11

Украинцы потратили $1 млрд с начала года на покупку новых автомобилей

Граждане Украины всего за полгода потратили на покупку новых автомобилей $1 млрд, что на 85% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

Украинцы за полгода потратили $1 млрд на покупку новых машин
© Илья Питалев/РИА «Новости»

Отмечается, что с января по июнь 2023 года в стране продано около 30 тыс. новых машин (в 2022 году — 20,9 тыс., в 2021-м — 53,8 тыс.). Эксперты группы отмечают значительный (в 2,3 раза с начала года) рост продаж автомобилей премиум-сегмента. На их покупку украинцы только в 2023 году потратили около $425 млн.

По итогам 2023 года на Украине может быть продано около 70 тыс. новых машин.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости