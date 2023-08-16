Mahindra показала непохожий на Jeep электрический Thar.e

Представлен брутальный индийский внедорожник Mahindra Thar.e. Электрический концепт демонстрирует новый виток развития фирменного дизайна компании Mahindra, модели которой многие годы критиковали за сходство с классическими внедорожниками Jeep. Новый шоу-кар был разработан подразделением Mahindra Electric Automobiles Limited, специализирующимся на электромобилях: он получил угловатый пятидверный кузов, массивные бамперы с проушинами для буксировки и минималистичный интерьер.
В основе Thar.e лежит платформа-скейтборд INGLO (India Global), созданная для электромобилей. Для внедорожников, построенных на этой архитектуре, заявлен дорожный просвет от 250 до 300 миллиметров и двухмоторная установка.
Подробности о последней выяснил портал Autocar India: у Thar.e электродвигатели Volkswagen — тот, который установлен на передней оси, развивает 109 лошадиных сил, на задней — 286 сил. Емкость батарей не уточняется, зато известно, что запас хода составляет 435–450 километров по циклу WLTP.
Thar.e не похож на топливную версию Thar, он выглядит самобытнее, современнее и богаче. В салоне — цифровая панель приборов, планшет мультимедийной системы и отдельный экран для пассажира спереди. Как сообщает Mahindra, индийский композитор Алла Ракха Рахман создал специально для концепт-кара уникальный звуковой ряд: он насчитывает более 70 различных звуков, от приветствия при открывании двери до щелчков поворотников.
Известно, что Mahindra намерена начать выпуск электромобилей на платформе INGLO весной 2024 года, а в продажу они поступят в декабре. Но первыми на рынке появятся электрические кроссоверы, а вот серную версию Thar.e придется подождать.