Mahindra показала непохожий на Jeep электрический Thar.e

Представлен брутальный индийский внедорожник Mahindra Thar.e. Электрический концепт демонстрирует новый виток развития фирменного дизайна компании Mahindra, модели которой многие годы критиковали за сходство с классическими внедорожниками Jeep. Новый шоу-кар был разработан подразделением Mahindra Electric Automobiles Limited, специализирующимся на электромобилях: он получил угловатый пятидверный кузов, массивные бамперы с проушинами для буксировки и минималистичный интерьер.

© Mahindra

В основе Thar.e лежит платформа-скейтборд INGLO (India Global), созданная для электромобилей. Для внедорожников, построенных на этой архитектуре, заявлен дорожный просвет от 250 до 300 миллиметров и двухмоторная установка.

Подробности о последней выяснил портал Autocar India: у Thar.e электродвигатели Volkswagen — тот, который установлен на передней оси, развивает 109 лошадиных сил, на задней — 286 сил. Емкость батарей не уточняется, зато известно, что запас хода составляет 435–450 километров по циклу WLTP.

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Thar.e не похож на топливную версию Thar, он выглядит самобытнее, современнее и богаче. В салоне — цифровая панель приборов, планшет мультимедийной системы и отдельный экран для пассажира спереди. Как сообщает Mahindra, индийский композитор Алла Ракха Рахман создал специально для концепт-кара уникальный звуковой ряд: он насчитывает более 70 различных звуков, от приветствия при открывании двери до щелчков поворотников.