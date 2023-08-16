ГИБДД поймала московских водителей с телефонами за рулем более 2,5 млн раз

В Москве водителей в этом году более 2,5 миллиона раз ловили на разговорах по телефону за рулем, а также за непристегнутые ремни безопасности, говорится в сообщении столичной ГАИ .

«За семь месяцев года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2,5 миллиона нарушений правил применения ремней безопасности и пользования водителем телефона во время управления транспортным средством», – сказано в релизе ведомства.

В городе за январь-июль камеры зафиксировали водителей с телефоном 677 574 раза. Вместе с тем в 2022 году с января по август было зафиксировано 607 673 подобных нарушений. Кроме того, ГИБДД отчиталась о фиксации 1 908 687 административных нарушений по статье о нарушении правил применения ремней безопасности или мотоциклетных шлемов.