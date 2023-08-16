В российских автосервисах появилась новая схема мошенничества

Юристы рассказали о новой схеме мошенничества в российских автосервисах. Злоумышленники покупают новые машины, которые затем отправляют в утиль. После этого мошенники, работающие в аккредитованных сервисах, продают страховым компаниям дорогие запчасти. Службы внутренней безопасности страховых фирм стараются пресекать подобные схемы, однако такие случае в последнее время участились.

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По словам юристов, мошенническая схема выглядит так: злоумышленники предлагают купить и застраховать автомобиль, после чего получить страховую выплату. К подобной практике прибегают некоторые сервисы, которые разбивают машины, а затем продают страховщикам дорогие запчасти.

Аккредитованный в страховой компании автосервис, в который направляют повреждённую машину, покупает аналогичную модель-донор, которую отправляет в утиль и получает направление на ремонт в свой же сервис.

Покупателям, которым предлагают застраховать автомобиль с целью получения выплаты, юристы рекомендует обращаться в правоохранительные органы.