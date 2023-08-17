$96.70-0.72105.66-0.91

Ford готовит самый необычный Mustang в своей истории

Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания Ford готовится представить Mustang со средним расположением двигателя во время Недели автомобилей в Монтерее. Всего спустя несколько часов после новости об этом, в Сети появились снимки еще одной новинки – самого сумасшедшего Mustang с припиской GTD.

Ford готовит самый необычный Mustang в своей истории
© media.ford.com

Главными визуальными отличиями стали большие вентиляционные отверстия на капоте и четверть панели с воздуховыпускными отверстиями, благодаря которым улучшается аэродинамика машины.

Была расширена задняя часть авто, а также его снабдили новым комплектом колес. Дата выхода и цена новинки пока неизвестны.