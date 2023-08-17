Ford готовит самый необычный Mustang в своей истории

Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания Ford готовится представить Mustang со средним расположением двигателя во время Недели автомобилей в Монтерее. Всего спустя несколько часов после новости об этом, в Сети появились снимки еще одной новинки – самого сумасшедшего Mustang с припиской GTD.