Ford готовит самый необычный Mustang в своей истории
Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания Ford готовится представить Mustang со средним расположением двигателя во время Недели автомобилей в Монтерее. Всего спустя несколько часов после новости об этом, в Сети появились снимки еще одной новинки – самого сумасшедшего Mustang с припиской GTD.
Главными визуальными отличиями стали большие вентиляционные отверстия на капоте и четверть панели с воздуховыпускными отверстиями, благодаря которым улучшается аэродинамика машины.
Была расширена задняя часть авто, а также его снабдили новым комплектом колес. Дата выхода и цена новинки пока неизвестны.