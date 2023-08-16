Пикап Ford получил модернизированную подвеску и тормоза
Roush Performance — это имя, которое широко ассоциируется с мощными нагнетателями для автомобилей Ford, но его последний пакет Super Duty для грузовиков не обещает дополнительной мощности или крутящего момента.
Что же покупатели получают за свои 13 400 долларов или больше? Возможно, самым большим преимуществом является простота управления. Компоненты подвески Roush FOX 2.0 и новые перфорированные тормозные диски позволяют держать грузовик под контролем в различных ситуациях, в которых в противном случае ему пришлось бы бороться. 20-дюймовые колеса тюнера, обутые в 35-дюймовую резину General Grabber A/TX, также должны помочь, особенно на плохих дорогах.
Помимо этого, в пакете есть только одно обновление производительности, и это производительная выхлопная система с двумя трубами. Roush не уточняет, увеличивает ли это вообще фактическую мощность двигателя, но это не похоже на стандартные 507 л.с. и 1625 Нм