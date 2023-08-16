Пикап Ford получил модернизированную подвеску и тормоза

Roush Performance — это имя, которое широко ассоциируется с мощными нагнетателями для автомобилей Ford, но его последний пакет Super Duty для грузовиков не обещает дополнительной мощности или крутящего момента.

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Что же покупатели получают за свои 13 400 долларов или больше? Возможно, самым большим преимуществом является простота управления. Компоненты подвески Roush FOX 2.0 и новые перфорированные тормозные диски позволяют держать грузовик под контролем в различных ситуациях, в которых в противном случае ему пришлось бы бороться. 20-дюймовые колеса тюнера, обутые в 35-дюймовую резину General Grabber A/TX, также должны помочь, особенно на плохих дорогах.