В России запустят сборку автомобилей бренда JMC

На заводе «Автотор» в Калининграде начнется сборка коммерческих моделей китайской марки JMC, среди которых будет пикап Vigus Work. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на два источника, знакомых с планами производителя.
Компания Jiangling Motors Corporation (JMC) была основана в 1993 году и известна в Китае благодаря производству автомобилей Ford и Isuzu. Пикап Vigus Work выпускается с 2002 года, представлен на местном рынке под именем Baodian и построен на основе Isuzu Faster. Последнее на текущий момент поколение пикапа дебютировало в 2020 году, а в начале текущего модель получила рестайлинг.
Длина Vigus Work составляет 5410 мм при колесной базе 3085 мм. Полноприводный пикап оснащен 2,5-литровым турбодизелем от Isuzu мощностью 123 л.с. (310 Нм), который работает в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Модель также получила две подушки безопасности, сенсорный экран с поддержкой Bluetooth и гидроусилитель руля. В Китае модель стоит от 86,8 тыс. юаней (от 1,16 млн рублей в пересчете).