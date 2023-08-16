В России запустят сборку автомобилей бренда JMC

На заводе «Автотор» в Калининграде начнется сборка коммерческих моделей китайской марки JMC, среди которых будет пикап Vigus Work. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на два источника, знакомых с планами производителя.

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Компания Jiangling Motors Corporation (JMC) была основана в 1993 году и известна в Китае благодаря производству автомобилей Ford и Isuzu. Пикап Vigus Work выпускается с 2002 года, представлен на местном рынке под именем Baodian и построен на основе Isuzu Faster. Последнее на текущий момент поколение пикапа дебютировало в 2020 году, а в начале текущего модель получила рестайлинг.