Три популярных в России седана не прошли тесты на безопасность

Как сообщает издание SPEEDME.RU, страховой институт безопасности дорожного движения провел тесты автомобилей среднего размера. Kia, VW и Hyundai разочаровали и показали плохие результаты.

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Kia K5 2023 года, Volkswagen Jetta 2023 года и Hyundai Sonata 2023 года получили «плохую» оценку в новом переднем краш-тесте с умеренным перекрытием. Об этом стало известно из отчета IIHS (Страховой институт дорожной безопасности, США).

Для испытания на заднее сиденье поместили манекен размером с маленькую женщину или 12-летнего ребенка. Во всех трех моделях безопасность оказалась на плохом уровне.