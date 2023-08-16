Один из дилеров привез и выставил на продажу в России новый кроссовер Chery Tiggo 3x. Как сообщает «Российская газета», за автомобиль 2023 года выпуска просят 2 млн 350 тысяч рублей.

Модель создана на основе переднеприводной платформы. Габариты не изменились — 4200 х 1760 х 1570 мм. Длина колесной базы составляет 2555 мм. В Tiggo 3x установлен атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 116 л.с. Он работает в паре с вариатором.

Среди оснащения кроссовера есть обогрев лобового стекла, дистанционный старт, парктроники, три подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обогрев зеркал, бортовой компьютер, мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль. В машине также есть люк и светодиодные фары.