Появились неофициальные снимки электрокроссовера Kia EV5

Министерство промышленности и информационных технологий Китая рассекретило внешний вид и характеристики нового электрического кроссовера Kia EV5 за несколько недель до официальной презентации. Известно, что новинка будет производиться в Китае и экспортироваться на мировые рынки.

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Дизайнеры Kia точно не шутили, утверждая, что концепт EV5, представленный в марте 2023 года, очень напоминает будущий серийный электромобиль. Внешний вид серийного кроссовера почти не отличается от концепта. Клиенты смогут выбирать колеса размерностью 18 или 19 дюймов того же дизайна, что и на одноименном концепт-каре.

Конечно, серийный электромобиль получил традиционные боковые зеркала вместо камер, более привычные дверные ручки, увеличенный зарядный порт и несколько измененные светодиодные фары. Отмечается, что EV5 будет иметь 4615 мм в длину, ширину 1875 мм, высоту в 1715 мм и колесную базу в 2750 мм.

EV5 построен на новой платформе E-GMP, предлагающей спереди подвеску типа McPherson и многорычажную – сзади. Согласно опубликованным данным, кроссовер будет оснащен синхронным электродвигателем производства Vitesco Automotive Electronics. Этот двигатель, установленный на передней оси, генерирует 215 лошадиных сил мощности и 310 Нм максимального крутящего момента.

Отмечается, что максимальная скорость EV5 будет ограничена электроникой на отметке 185 км/ч. На машине установлена литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея Blade от BYD, но ее емкость пока не разглашается.